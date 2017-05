Univates anuncia datas do CRIExp 2018

O CRIExp, realizado na Univates em outubro de 2016, consolidou-se como o maior evento do Sul do país em criatividade, inovação e empreendedorismo. O evento teve três dias de intensa programação e reuniu mais de 30 painelistas em mais de 90 atividades, ultrapassando a marca de 3,5 mil pessoas oriundas de vários Estados.

Com o objetivo de consolidar o Vale do Taquari na rota das grandes discussões acerca da inovação e do empreendedorismo nos diferentes setores da economia, a Univates confirmou a realização de nova edição em 2018. O CRIExp está programado para acontecer nos dias 4, 5 e 6 de outubro.

Segundo o professor da Univates e coordenador do evento, Mouriac Halen Diemer, o evento muda um pouco o formato. “O CRIExp 2018 está sendo planejado para proporcionar uma experiência única de aprendizado e crescimento pessoal, debatendo, com palestrantes renomados, sobre temas ligados à inovação, ao empreendedorismo e a criatividade tais como economia compartilhada, tendências tecnológicas, startups, redes sociais, etc. Ainda não temos o formato definitivo do evento, mas podemos adiantar que será diferente da edição passada, que contava com palestras pela manhã e noite e workshops à tarde. Na edição de 2018 estão sendo programadas palestras e workshops para todos os turnos, além de outras atividades de entretenimento”, comenta.

A programação deve aprofundar os debates já iniciados, trazendo novas perspectivas sobre inovação nos diversos setores da sociedade. A Univates também deverá buscar parcerias para a realização do evento. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail criexp@univates.br.

Texto: Ascom Univates