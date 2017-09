Univates é finalista do Prêmio Educação RS 2017

O projeto de Ações Interdisciplinares de Cuidados em Saúde no Bairro Santo Antônio – PI representa a Univates na votação final do Prêmio Educação RS 2017. O resultado foi divulgado na quinta-feira, dia 21, pelo sindicato dos professores da rede privada de ensino do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS). A Universidade concorre com outras duas Instituições, pela categoria projeto.

Dentre os critérios de avaliação estão o compromisso com a educação de qualidade, o desenvolvimento da cidadania e o acesso ao conhecimento. Os professores associados podem votar, de forma on-line, até o dia 8 de outubro. Os escolhidos serão divulgados no dia 10 de outubro e laureados com a estatueta Pena Libertária em solenidade na sede estadual do Sinpro/RS, em Porto Alegre.

Confira os demais finalistas da categoria

Festival Estudantil de Cinema – Colégio Gustavo Vieira De Brito, de Vacaria

Projeto Profissão Catador – Unicruz, de Cruz Alta

Ações Interdisciplinares de Cuidados em Saúde no Bairro Santo Antônio (PI) – Univates

Saiba mais

O projeto de Ações Interdisciplinares de Cuidado em Saúde no bairro Santo Antônio dispõe de um olhar ampliado sobre a saúde da comunidade atendida e procura fazer um trabalho conjunto entre docentes, acadêmicos, profissionais de saúde da Estratégia de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde do bairro Santo Antônio e os usuários da rede. As ações de cuidado em saúde acontecem semanalmente, buscando conhecer e refletir sobre a percepção dos acadêmicos em relação às ações do projeto e aproximando comunidade acadêmica e comunidade local.

Texto: Ascom Univates