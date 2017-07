Usina Asfáltica chega em Roca Sales

Chegou em Roca Sales, na segunda feira (17), a usina asfáltica. O processo de implantação, que se iniciou em março, com a visita do prefeito a São Paulo, onde uma usina do mesmo porte opera, finaliza-se agora, com a instalação da mesma na Linha Marechal Deodoro (Constância), no britador. O local da instalação foi escolhido pois já oferece infraestrutura necessária para esse tipo de trabalho.

A usina tem como capacidade a produção de até 600 m de asfalto por dia. A produção do próprio asfalto acarretará na diminuição de gastos para a pavimentação. Um asfalto comum, comprado de terceiros, tem um custo estimado de R$ 420 mil, por km, enquanto a usina poderá produzir o mesmo por cerca de R$ 150.000. Sendo uma redução gigantesca na produção final. “Nossa meta é a pavimentação de 10 km de asfalto, nesses quatro anos de mandato”. Além de asfalto para os bairros, futuramente poderá ser firmado parcerias com municípios da região.

Texto: Ascom Roca Sales