Uso de agrotóxicos é debatido em ciclo de seminários

O Centro de Cultura de São Sebastião do Caí sediou, na quarta-feira (5), o primeiro dos quatro encontros previstos para compor a primeira edição do Seminário de Sensibilização Alimento Seguro – Capacitação e Responsabilidades no uso de Agrotóxicos. Promovida pelo Grupo de Trabalho Alimento Seguro (GT), coordenado pela Central de Abastecimento do Estado (Ceasa/RS), em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) e Emater, a atividade reuniu técnicos de toda a cadeia produtiva, bem como produtores, que debateram o uso correto de defensivos químicos e sua relação com a qualidade do alimento que chega à mesa das pessoas.

Presente no seminário, o presidente da Ceasa/RS, Ernesto Teixeira, destacou a importância da união de todas as entidades envolvidas na promoção do evento e saudou os produtores locais que se fazem presentes em grande número na Central de Abastecimento. “Temos no Vale do Caí um importante produtor de frutas e hortigranjeiros. Por isso, pelo volume considerável de produtos que saem dessa região para a Ceasa/RS, é fundamental uma união de esforços para que os alimentos distribuídos a partir da central sejam da máxima qualidade e segurança”, afirmou.

O diretor técnico operacional da Ceasa/RS, Ailton Machado, que coordenou o grupo, enalteceu a grande presença de produtores, o que evidencia o sucesso do evento. “Tenho certeza de que todos saíram daqui satisfeitos com a grande quantidade e qualidade das informações repassadas com maestria pelos palestrantes”, destacou.

A abertura do evento ainda contou com a presença do secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Minetto, representando o governo do Estado, e do prefeito de São Sebastião do Caí, Clóvis Duarte. Pela Ceasa/RS, também estiveram presentes o diretor administrativo financeiro, Vanderlan Vasconselos e o encarregado técnico Valtair Niemeyer.

Ciclo terá mais três etapas até setembro

O seminário teve explanações de técnicos das entidades participantes do GT sobre a criação e trabalho do Grupo de Trabalho Alimento Seguro, palestra abordando a importância das boas práticas agrícolas na produção de alimentos seguros e painel tratando do papel, atribuições e competências das entidades na promoção de alimentos seguros. Chamado de Seminário Regional sobre Alimento Seguro Vales do Caí e Taquari, o ciclo de palestras tem ainda outras três datas: Caxias do Sul, dia 19; Viamão (16 de agosto) e Terra de Areia (13 de setembro).

Quem forma o GT Alimento Seguro

Técnicos da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), Ceasa/RS, Emater/RS, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi), Laboratório do Estado, Sebrae, Crea/RS, secretarias de Saúde estadual e municipal, Embrapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Secretaria Especial de Desenvolvimento Agrário (Sead), ligada à Casa Civil do governo federal, Ministério Público/RS, entre outros.

Texto: Ascom RS