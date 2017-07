Usuários do BPC devem realizar atualização cadastral

A Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação de Cruzeiro do Sul informa sobre a necessidade de atualização cadastral para os usuários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Conforme a coordenadora Virlene Diehl, todos os idosos enquadrados no programa precisam ser inscritos no Cadastro Único do governo, até o dia 31 de dezembro deste ano. “Aqueles que não realizarem a atualização cadastral devem ter o benefício suspenso”, alerta.

A servidora responsável pelos cadastros, Eduarda Brixius, observa que, dos 124 beneficiários, 68 ainda precisam procurar o setor para atualização. O atendimento é realizado nas segundas e terças-feiras, em horário de expediente da Prefeitura. É necessário que o responsável pelo cadastro venha munido do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de todos os integrantes da família.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul