Usuários do Cad Único e Bolsa Família poderão receber kit digital

Usuários do Sistema Único de Assistência Social e beneficiários do Bolsa Família, que estejam com todos os seus documentos em dia – que tenham atualizado seus dados anualmente e que cumpram todas as regras do programa – têm direito a participar do Seja Digital. Eles poderão receber, do governo federal, o conversor e antena, tendo em vista a digitalização de todo o sistema de televisão no Brasil, com a eliminação dos pontos analógicos.

O programa foi assunto de reunião na Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação de Estrela (Sedesth), com a participação de Adilson Carvalho Rodrigues, da agência dos Correios de Estrela; do secretário José Itamar Alves; da coordenadora do Cras Centro, assistente social Ciane Mezzomo; da assistente social Fernanda Stange, gestora do Cad Único e Bolsa Família, e da coordenadora da pasta do Desenvolvimento Social da Sedesth, Schirlei Schneider.

Os beneficiários do Programa Bolsa Família que tem interesse de retirar o kit digital devem fazer um cadastro pelo telefone 147 ou no site www.sejadigital.com.br preenchendo dados como seu número NIS, nome completo, número de telefone e CPF. Depois disto é feito o agendamento para a retirada dos aparelhos nos Correios, onde também receberão informações sobre a instalação. Em Estrela, conforme a Sedesth, são mais de dois mil beneficiários do programa que têm direito a receber o kit.

Texto: Ascom Estrela