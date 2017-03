UTL de Estrela faz cadastro de reserva para a função de Operário

Foram abertas no dia 14, as inscrições para Cadastro Reserva de interessados em desempenhar as funções de Operário junto à Usina de Tratamento de Lixo (UTL), no Distrito de Delfina. Como tarefa principal, realizar trabalho de separação de materiais recicláveis e destinação final do lixo tratado na usina e demais atividades relacionadas. A carga horária é de 40 horas semanais, e a remuneração de R$ 942,05 mais R$ 15 de vale alimentação para cada dia trabalhado. Ao todo, 20 vagas.

As inscrições são pessoais e se estenderão até o dia 21 de março, na Secretaria de Recursos Humanos, junto a sede da Prefeitura. Entre os documentos necessários, o formulário de inscrição preenchido no local; comprovante de experiência na separação de materiais recicláveis, como Declaração (em folha timbrada com carimbo da empresa ou órgão público) ou cópia de documento equivalente. A seleção será realizada através de avaliação curricular. O resultado preliminar deve ser divulgado no dia 25 do corrente mês, e resultado final, após análise dos recursos, dia 28.

Texto: Ascom Estrela