V Feira do Livro de Paverama será nos dias 23 e 24 de novembro

A 5ª edição do Feira do Livro de Paverama já foi lançada oficialmente. O evento, que é uma promoção da Prefeitura de Paverama, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e do Fecomércio/SESC, será realizado nos dias 23 e 24 de novembro, no Ginásio Católico do Centro.

A programação inicia na noite do dia 23, com livrarias e mostras de trabalhos das escolas, lançamento de nova obra literária sobre Paverama, que tem como autora Nair Dupont, seguido de apresentações culturais. Já na sexta-feira, dia 24, além das livrarias, exposições de trabalhos, os alunos terão encontros literários com a Patrona e escritora Monica Popescu, que fará diversas atividades com diferentes faixas etárias. Neste dia também haverá apresentação de peça teatral para os alunos da Educação Infantil do município.

Para a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Rosicler Flach, a V edição da Feira do Livro de Paverama, representa a cada ano, o fortalecimento desta proposta iniciada em 2013, e que traz grande satisfação, pois cresce a cada evento. É um momento muito significativo de aprendizados literários e culturais, não apenas para os alunos, mas para a comunidade paveramense como um todo.

PROGRAMAÇÃO:

23/11/17 – Quinta-feira

Noite

19h:Abertura dos Espaços Institucionais, Livrarias e Mostra de Trabalhos das Escolas sobre obras literárias e sobre o “Projeto Arte Pura ? Ou Pura Arte?”, para o público em geral.

20h: Abertura Oficial da V Feira Municipal do Livro de Paverama.

Apresentações Culturais:

• Apresentação Instrumental da EMEF Profª Gonçalina Pinto Vilanova

• Musical: EMEF Prudêncio F. dos Reis

• Grupo de Danças Origens

• CTG Estância do Siqueira

22h30min: Encerramento das Atividades

24/11/17 – Sexta-feira

Manhã:

8h: Abertura dos Espaço Institucionais, Livrarias e Mostra de trabalhos das Escolas.

9h: Encontro literário com a Patrona da Feira e autora Mônika Papescu com alunos(as) dos Anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental sobre a obra: “Acorde o Sol, Dom Aderbal”

10h: Oficina “Dos Traços às Cores” para alunos dos Anos Iniciais e Finais do EF (1º ao 9º ano do Ensino Fundamental) com ilustradora de livros Mônica Papescu

Tarde:

13h30min: Reabertura dos Espaços Institucionais, Livrarias e Mostra de trabalhos das Escolas para o público em geral.

14h: Encontro literário com a Patrona e Autora Mônika Papescu com crianças da Educação Infantil sobre o livro: “Peixinhos”;

15h: Espetáculo Teatral “Caixinha de Histórias”, com o Grupo Aquarela, para Escolas de Educação Infantil;

Até as 20h: Os espaços de Exposição, Livrarias e Mostra Pedagógica permanecerão abertos para visitação do público em geral.

20h: Encerramento da Feira.

Texto: Ascom Paverama