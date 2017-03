Vacina contra HPV será estendida ao público masculino

A Secretaria Municipal da Saúde comunica que a partir deste ano, a vacina contra HPV (Papiloma Vírus Humano) será aplicada também em meninos da faixa etária de 12 a 13 anos. Os adolescentes e homens de 14 a 26 anos, portadores de HIV/AIDS, também podem fazer a vacina, com atestado comprobatório da doença. O objetivo da ação é prevenir tipos de câncer específicos deste público e a transmissão de doenças às mulheres.

Para facilitar o atendimento, o Posto de Saúde Central estará aberto no sábado, 11 de março, das 8h30min às 11h30min, para aplicar as vacinas contra HPV e Meningite. A partir do dia 13, estarão disponíveis também nos ESFs Navegantes, Aimoré, São Caetano e Bela Vista. Os adolescentes devem apresentar caderneta de vacinação e cartão do SUS, para aplicação da mesma. Adolescentes que completaram 14 anos entre janeiro e 11 de março de 2017, também terão direito às vacinas. Estas vacinas estarão disponíveis durante todo ano nos postos de saúde do Município.

Vacina contra Meningite: O Ministério da Saúde passa a oferecer também a vacina Meningocócica C para os adolescentes – meninos e meninas, da mesma faixa etária – 12 a 13 anos. A vacinação de adolescentes proporcionará proteção direta, impedindo o deslocamento do risco de doença para esses grupos etários.

