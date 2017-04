Vacinação contra a febre aftosa será realizada em maio

A Secretaria Municipal da Agricultura de Colinas comunica aos produtores rurais que a partir do mês de maio iniciará a Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa de 2017. Os produtores devem deixar seus animais presos das 6h30min às 11h30min e aguardar a chegada do vacinador. Se o vacinador não chegar até às 11h30min, os animais podem ser soltos e serão vacinados no dia seguinte. Destacamos que a vacinação é obrigatória e será aplicada em todo rebanho bovino.

O roteiro da vacinação é o seguinte:

Terça-feira – 2 de maio – Linha Santo Antonio da propriedade de Otávio Wolschick até a propriedade de Erno Antonio Lenhardt e até propriedade de Sergio Lenhardt.

Quarta-feira – 3 de maio – Linha Santo Antonio da propriedade de Loni Fall até a propriedade de Chelsi Rohter e nas propriedades de Ivo Kussler, José Armindo Kich, Valdir Lenhardt.

Quinta-feira – 4 de maio – Linha Beija flor, da propriedade de Ingo Pott, até a propriedade de Manilde Rohrig.

Sexta-feira – 5 de maio – Linha Roncador, da propriedade de Leda Bergesch até a propriedade de Levino Weirich e até a propriedade de Ciria Etgeton.

Sábado – 6 de maio – Linha Leopoldina, da propriedade de Januário Scharb até a propriedade de Adelar Porsche.

Segunda-feira – 8 de maio – Linha Leopoldina da propriedade de Idima Schwarz, até a propriedade de Romeu Lohmann.

Texto: Ascom Colinas