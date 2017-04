Vacinação contra a gripe chega a 42%

A vacinação contra a gripe chegou a 42% em Marques de Souza. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde (MS) é que o município vacine 90% das 1,299 pessoas do grupo prioritário.

Até esta sexta-feira (28), as doses foram aplicadas em 551 pessoas. Para a imunização, a comunidade pode ir até a Unidade Básica de Saúde Dr. Juca, no centro, de segunda à sexta-feira das 7h30min às 11h30min e das 13 às 17h. No sábado, 13 de maio, será o Dia “D” da vacinação.

“É importante lembrar que pessoas do grupo de risco que estão acamadas podem entrar em contato coma Secretaria da Saúde e solicitar a visita de um enfermeiro. A gente vai até a residência da pessoa e aplica a vacina contra a gripe”, afirma a enfermeira responsável pelo setor de vacinação, Maristela Fleck.

Equipes da Secretaria da Saúde já estiveram nas comunidades de Bela Vista do Fão e Tamanduá. Novos retornos estão previstos nos mesmos dias em que os médicos estarão nas localidades. Nesta segunda-feira (01), feriado do Dia do Trabalhador, as unidades de saúde estarão fechadas. O atendimento normal retorna na terça (02).

Grupo de risco

Idosos com idade acima de 60 anos – 936

Crianças de 0,6 meses a menores de 05 anos – 178

Gestantes – 35

Puérperas até 45 dias após o parto – 06

Profissionais da Saúde – 74

Pessoas com doenças crônicas – 70

Os professores também recebem a vacina contra a gripe.

Mais informações com a Secretaria da Saúde pelo telefone (51) 3705 1051.

Texto: Ascom Marques de Souza