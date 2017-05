O secretário de Saúde do Estado, João Gabbardo dos Reis, anunciou a ampliação da vacina contra a gripe para toda a população do Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada depois do término da campanha de imunização voltada aos públicos-alvo, que se encerrou na sexta-feira (26). O Posto de Vacinas de Encantado estará realizando a vacinação geral a partir de hoje (31), das 7h30min às 11h25min e das 13h às 16h45min.

Texto: Ascom Encantado