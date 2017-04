Vacinação contra a Gripe inicia dia 17 de abril e segue até 26 de maio

A Secretaria Municipal da Saúde comunica que a Campanha de Vacinação contra a Gripe inicia oficialmente no dia 17 de abril e segue até 26 de maio, conforme calendário nacional do Ministério da Saúde. Antes disso, no período de 10 a 13 de abril, a vacina estará disponível para trabalhadores da área da saúde.

A meta para Arroio do Meio é vacinar 5.489 pessoas pertencentes aos grupos prioritários – Idosos com 60 anos ou mais; professores das escolas públicas e privadas; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas (AMAM); crianças de seis meses a menores de cinco anos; gestantes em qualquer período gestacional com cartão de gestante; mulheres no período de 45 dias do pós-parto; pessoas com doenças crônicas* (respiratórias, cardíacas, renais, hepáticas, neurológicas); obesidade; diabetes*; asma*; hipertensão e HIV*; pacientes com câncer e transplantados*; indígenas; detentos e funcionários do sistema carcerário.

A vacina estará disponível no Posto de Saúde Central e ESFs dos bairros Navegantes, Aimoré, São Caetano, Bela Vista e Rui Barbosa durante o período anunciado, em horário normal de expediente. No sábado, 13 de maio, o Posto Central estará aberto para vacinação das 8h às 17h. Nos dias 26 de abril e 24 de maio, o Posto de saúde central terá seu horário estendido até às 19h. É necessário apresentar cartão de vacina.

Pessoas gripadas, com febre, alergia severa ao ovo de galinha ou a outro componente da vacina, e crianças menores de seis meses NÃO podem fazer a vacina. Pacientes em tratamento de quimioterapia ou radioterapia devem procurar orientação com seu médico.

Atendimento especial para a Terceira Idade: A Secretaria de Saúde lembra que familiares que possuem idosos acamados devem entrar em contato pelo telefone (51) 3716 1275, requisitando a visita domiciliar da equipe de saúde para aplicação da vacina. Os idosos pertencentes aos Grupos de Terceira Idade do Município serão vacinados nas reuniões mensais realizadas em seus grupos e comunidades, conforme quadro seguir:

GRUPO DATA UNIDOS VENCEREMOS – RUI BARBOSA (comunidade) 18/04/17 AMIZADE – BAIRRO NAVEGANTES (comunidade) 18/04/17 AMOR PERFEITO – ANTARES BELA VISTA (Bola Cheia) 18/04/17 ALEGRIA DE VIVER – ARROIO GRANDE CENTRAL (União) 19/04/17 CANTAR E SORRIR – FORQUETA (Forquetense) 20/04/17 JUNTOS VENCEREMOS – PICADA CAFÉ (comunidade) 21/04/17 RECORDAR E VIVER – ARROIO G. SUPERIOR (Guarani) 26/04/17 VIVA A VIDA – PICADA ARROIO DO MEIO (comunidade) 26/04/17 SEMPRE SORRINDO – DONA RITA (Esperança Dona Rita) 27/04/17 VOLTAR A SORRIR – BARRA DO FORQUETA (comunidade) 27/04/17 UNIDOS SEMPRE ALEGRES – LINHA 32 (comunidade) 02/05/17 RAIO DE SOL – PALMAS (comunidade) 02/05/17 ESPERANÇA NO CAMINHO – AIMORÉ (Comunidade Católica) 04/05/17 FLOR DE MAIO – FORQUETA BAIXA TREZE DE MAIO (clube) 05/05/17 CORAÇÕES ALEGRES – BELA VISTA – (fundos do Ginásio) 09/05/17 TODOS UNIDOS – FORQUETA BAIXA (comunidade) 10/05/17 SEMPRE AMIGOS – SÃO CAETANO (Ginásio Pa-Rural) 10/05/17 TERCEIRO MILÊNIO – CENTRO (subsolo Comunidade Católica) 11/05/17 VIDA NOVA DE ESPERANÇA – RUI BARBOSA (Esperança Rui Barbosa) 11/05/17 ALEGRIA E ESPERANÇA – NOVO HORIZONTE (Lancheria Bruxel Dona Rita) 12/05/17

