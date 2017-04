Vacinação contra a gripe se inicia dia 10 no Rio Grande do Sul

A 19ª campanha nacional de vacinação contra a gripe se inicia nesta segunda-feira (10). A recomendação da Secretaria da Saúde às prefeituras é que na primeira semana sejam priorizados os profissionais de saúde, que serão vacinados nos locais de trabalho, como postos e hospitais.

A secretaria já recebeu o primeiro de sete lotes, representando 25% das mais de 4 milhões de doses destinadas ao estado. A principal novidade da vacinação neste ano é a inclusão de professores das redes pública e privada no público-alvo da campanha. Além destes, fazem parte do grupo prioritário indígenas, crianças de seis meses até cinco anos, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), idosos (60 anos ou mais), doentes crônicos, pessoas privadas de liberdade e funcionários de presídios. A campanha vai até 26 de maio e o Dia D de Mobilização Nacional está previsto para 13 do mesmo mês.

Texto: Ascom RS