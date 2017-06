Vacinação contra febre aftosa é prorrogada até 16 de junho

Devido às chuvas intensas ocorridas no Rio Grande do Sul nos últimos dias e a consequente dificuldade de imunização do rebanho, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prorrogou a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Estado até o dia 16 de junho.

Para tanto, a Secretaria Municipal da Agricultura pede aos produtores de Santa Clara do Sul que ainda não providenciaram a imunização para que a façam até essa data, evitando qualquer tipo de autuação ou punição por parte do Estado. A aplicação das doses é obrigatória para todos os bovinos e bubalinos, independentemente da idade e do número de animais.

As doses necessárias para a vacinação do rebanho devem ser compradas em casas agropecuárias credenciadas. Após, os produtores precisam comprovar a imunização no Posto Veterinário, situado na Secretaria Municipal da Agricultura, por meio da Nota Fiscal de compra, no máximo cinco dias após a aquisição. Mais informações na Secretaria Municipal da Agricultura ou pelo telefone (51) 3782-2265.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul