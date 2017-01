Vacinas do HPV para meninos estão disponíveis em Imigrante

A Secretaria de Saúde e Assistência Social de Imigrante informa que as vacinas contra o Papiloma Vírus Humano, o HPV, estão disponíveis para os meninos da faixa etária de 12 a 13 anos.

As meninas entre 9 e 13 anos, que ainda não realizaram a vacina ou precisam aplicar a segunda dose, devem procurar as unidades de saúde do município.

A orientação do Ministério da Saúde é vacinar apenas quem está nas faixas etárias indicadas. O governo procurou colocar as vacinas no período em que os adolescentes não tem vida sexual ativa.

Segundo a normativa do Ministério da Saúde, adolescentes que tenham iniciado o esquema com a vacina bivalente devem terminá-lo com a mesma vacina, nos próprios serviços onde iniciaram o esquema. A vacina HPV pode ser administrada simultaneamente com outras do Calendário Nacional de Vacinação do Programa Nacional Imunização, sem interferências na resposta de anticorpos a qualquer uma delas.

A vacina disponibilizada pelo SUS em Imigrante é a quadrivalente, que deve ser aplicada em duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. Já para portadores do vírus HIV, a vacina é administrada em três doses.

Os interessados podem procurar o Centro de Saúde da Família ou a Unidade Básica de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h30min até 11h30min ou das 13h até 17h.

Palestras

No mês de dezembro de 2016, a enfermeira Luciana Magalhães e as técnicas Jaquelini Mildner e Neide Sand, estiveram nas escolas para conversar com os alunos sobre a importância da aplicação das vacinas, bem como, esclareceram dúvidas dos alunos. As conversas com os alunos continuarão sendo realizadas após o início do ano letivo de 2017.

Texto: Ascom Imigrante