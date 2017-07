Vai ser dada a largada da 11ª Rústica de Inverno de Estrela

Algumas das principais ruas de Estrela ganharão um colorido e uma movimentação toda especial na manhã do próximo domingo, dia 16. Isso em razão da 11ª Rústica de Inverno de Estrela em suas duas modalidades: caminhada e corrida (infantil e adulta).

São 460 atletas de todas as idades (185 mulheres e 275 homens) de mais de 30 municípios, sendo 120 de Estrela, que participarão da prova em suas duas largadas, às 9h e às 10h, em frente ao Parque Princesa do Vale. Mas todos estarão envolvidos em ações diversas desde às 8h. A promoção do Governo de Estrela através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) espera os participantes com café da manhã, Espaço do Atleta, Kit e outras surpresas.

A rústica se realizará em duas modalidades. A caminhada, em distâncias de três e cinco quilômetros. E a corrida, em três diferentes categorias: a Corrida Infantil – em três faixas etárias – com distância de dois quilômetros e largada às 9h. A Corrida Adulto – percursos de cinco e dez quilômetros – em 12 faixas etárias; com largada às 10h, e a Corrida Estrela, nas mesmas distâncias da prova adulto e faixas etárias, mas exclusiva aos atletas do município. Todos serão recebidos com um completo café da manhã. No Espaço do Atleta serão oferecidos serviços de alongamento, massagem, massoterapia e outros. Também haverá parede de escalada.

Inscrições

As inscrições totalizaram 460 atletas de 30 municípios. Mais de 70 para a prova infantil e 45 para a modalidade Caminhada. Haverá participantes com mais de 80 anos de idade. No geral são 127 os estrelenses inscritos, que ainda terão uma prova/premiação paralela com os resultados válidos apenas para quem é do município. Ainda assim, o recorde de inscritos coube aos lajeadenses: 144. Da capital gaúcha serão 33 os representantes. Dos mais de 350 atletas que correrão, mais de 110 optaram pelo percurso mais comprido: dez quilômetros.

Kit atleta

Todos os participantes, com exceção os da categoria infantil cujas inscrições foram gratuitas, terão direito ao kit atleta. Este é mantido em segredo pelos organizadores quanto ao seu conteúdo, mas contará já com o chip descartável e número de peito. A retirada do kit poderá ser feita no dia da prova, a partir das 8h, ou antecipadamente neste sábado, das 9h às 15h, sem interrupção ao meio-dia, no Calçadão de Estrela. Mais de 80% dos inscritos também optaram pela inscrição que deu direto a receber uma camiseta lembrança da prova.

Premiação

Todos receberão medalha de participação. Na premiação específica, serão entregues troféus para os cinco primeiros colocados no geral da categoria adulto, masculino e feminino, para as duas distâncias. O mesmo na prova dedicada aos estrelenses. Por faixa etária, também troféu ao campeão e medalhas do 2º ao 5º lugar em cada uma das 12 categorias/idade. No infantil, troféu ao campeão e medalhas até o quinto lugar nas três faixas etárias. Este ano, o troféu homenageará um dos grandes participantes de edições passadas destas e outras competições estrelenses: Evanir Anschau.

A prova se dará da Rua Júlio de Castilhos em direção ao bairro Cristo Rei e Transantarita. Estará fechada ao trânsito, assim como ruas transversais de acesso a ela, das 8h às 12h. Mais informações na Smel, pelo telefone (51) 3981-1045 e no e-mail esporteelazer.secretario@estrela.rs.gov.br.

Largada

Infantil: 9h

Adulto: 10h

Percursos

Caminhada: 3 km e 5 Km

Corrida Infantil: 2 km

Corrida Adulto e Estrela: 5 km e 10 km

Faixas Etárias – Adulto

– 16 a 19 anos (2001 – 1998)

– 20 a 24 anos (1997 – 1993)

– 25 a 29 anos (1992 – 1988)

– 30 a 34 anos (1987 – 1983)

– 35 a 39 anos (1982 – 1978)

– 40 a 44 anos (1977 – 1973)

– 45 a 49 anos (1972 – 1968)

– 50 a 54 anos (1967 – 1963)

– 55 a 59 anos (1962 – 1958)

– 60 a 64 anos (1957 – 1953)

– 65 a 69 anos (1952 – 1948)

– 70 anos ou mais (1947 ou menos)

Faixas Etárias – Infantil

– 09 a 11 anos (2008 – 2006)

– 12 a 13 anos (2005 – 2004)

– 14 a 15 anos (2003 – 2002)

Para efeito de categoria, valerá o ano de nascimento.

Premiação – prova Adulto e também prova Estrela

– Troféu do 1º lugar ao 5º lugar Geral nos 5km e 10km, feminino e masculino

– Troféu ao campeão e medalhas do 2º ao 5º lugar em todas as faixas etárias

– Não haverá dupla premiação

– Medalha de participação em todas as categorias adultas

Premiação – Infantil

– Troféu para o 1º lugar de cada categoria

– Medalha do 2º ao 5º lugar de cada categoria

– Não haverá premiação geral

– Medalha de participação

Texto: Ascom Estrela