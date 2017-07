Vale do Taquari e Guaporé são cenários de gravação da Série “Um lugar para sentir”

A produtora Estação Filmes, de Porto Alegre, está realizando a série “Um lugar para sentir”, sobre o turismo no Rio Grande do Sul, num grande esforço para mostrar as belezas e as experiências que o turista pode viver no Estado. Recentemente, foi a vez do Vale do Taquari e do município de Guaporé receberem a equipe de filmagem. Foram gravadas cenas e entrevistas na Fundação Ayni, no Viaduto 13, no Museu do Pão, no Cactário Horst e nas cervejarias do Vale. A equipe ainda conheceu os segredos da erva – mate de Ilópolis e celebrou a imigração alemã no tradicional Festival de Chucrute. A Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales) apoiou a viabilização das filmagens na Região.

A produção estava em busca de lugares e personagens que representassem os potenciais turísticos da região e o modo de vida da comunidade local, e também de assuntos que falassem de desenvolvimento sustentável, cidadania, educação, movimentos sociais e cooperativismo.

Ao todo serão produzidos 26 episódios para a emissora TVE, com previsão de veiculação no segundo semestre do ano que vem. Três deles foram gravados no Vale do Taquari. Na condução das histórias está o apresentador e comunicador Henrique Raizler – criador do portal de turismo e negócios globais Mapamundiweb.com – e do Mapamundi TV, completando assim uma equipe inteira pronta para a imersão em experiências de vidas reais, com personagens verdadeiros e paisagens fantásticas.

A série é resultado de um edital de produção de conteúdo para a TVE, com o financiamento do BRDE, ANCINE e FSA. A produção é da Estação Filmes com o parceiro Mapa Mundi.

Texto: Ascom Amturvales