“Vale do Taquari um destino de Verão!”

No atual momento de crise financeira pelo qual o País está passando, é difícil pensar em férias sem pensar no bolso antes. O destino principal para os turistas nesta época do ano são os destino sol e mar, principalmente litoral.

Mas para quem busca novos destinos, tem um espírito mais aventureiro posso dizer que o lugar perfeito é o Vale do Taquari. Com grande diversidade de opções, com campings e muitas opções no quesito aventura.

No Vale do Taquari é possível encontrar lugares para toda família, como o sítio Moinhos do Campo localizado no trajeto de acesso à cidade de Bom Retiro do Sul assim como o Vale Aventura localizado no centro da cidade de Colinas, ambos oferecem diversão, aventura e vivencia rural com equipes qualificadas para tornar seu momento inesquecível. Temos ainda o Parque Denardi em Dois Lajeados, com piscinas para banho, e passeios de Toro que é um veículo preparado para levar o visitante para um safári em meio à natureza com uma vista lindíssima do Rio Carrero.

Já para os amantes de caminhadas podemos indicar a empresa Passeios da Colônia que proporciona caminhadas contemplativas pelos lugares mais remotos do interior do Vale proporcionando vistas deslumbrantes. Ainda para os mais aventureiros, podemos indicar os trabalhos das empresas Off Aventura de Lajeado, que proporciona a emoção de realizar o pêndulo num dos cartões postais de Arroio do Meio, a ponte de ferro, e a empresa V13 Adventure de Dois Lajeados que realiza o rapel do Viaduto 13 em Vespasiano Corrêa.

Para quem curtir uma trilha não podemos deixar de mencionar o Caminho das Cascatas, caminhada em meio a muita natureza renovando as energias finalizando com um banho na bela cascata. No Vale do Taquari também há espaço para os pescadores, podendo citar aqui o Pesque e Pague São José em Estrela e o Centro de Lazer Arroio Grande em Arroio do Meio que também proporciona refeições e piscinas além da área para acampamento.

Visitando o Vale do Taquari é possível ainda visitar as Rotas e Roteiros e provar da gastronomia variada, das culturas germânica, italiana e açoriana. Para maiores informações entrem em conato pelo site www.amturvales.com.br, onde também é possível obter maiores detalhes sobre o turismo da região.

Dicas importantes para melhor aproveitar as suas férias:

 Usar sempre muito protetor solar;

 Beber muita água;

 Buscar sempre serviços de empresas autorizadas e certificadas;

 Aproveite e registre cada momento!

Abraços e até a próxima!

Elisabete Lenhard – Gestora em Turismo