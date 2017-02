Valmor Sehn completa a equipe de secretários do Governo de Bom Retiro do Sul

Gerente de produção por 22 anos no setor calçadista, em Bom Retiro do Sul, Valmor Sehn (51) assumiu, nesta quarta-feira (01), a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do Município, respondendo também pela Secretaria de Indústria e Comércio.

O prefeito Edmilson Busatto conta que o fato do novo secretário ter mais de 20 anos de experiência com o trabalho de gestão de pessoas foi fundamental para a escolha. “O nosso governo tem como meta apresentar à comunidade profissionais que vão trabalhar para bem servir as pessoas, com perfis administrativos, que têm interesse em apresentar bons resultados, e não de usar a máquina pública para fazer politicagem” relata Busatto.

Valmor Sehn é membro ativo da comunidade bom-retirense, participando da Associação de Abastecimento de Água da localidade de Cruz das Almas, da diretoria da Associação dos Moradores do Bairro São Francisco, além de colaborar na Igreja Luterana e na Comunidade do Pinhal. O prefeito Edmilson diz que Valmor não trabalhará apenas na Secretaria da Agricultura, mas que seu conhecimento de administração em empresas da cidade, lhe dá a sensibilidade para saber quais as dificuldades enfrentadas pelas nossas indústrias. E, agora como secretário, tem como meta perceber de que forma o setor público, dentro das limitações orçamentárias, pode contribuir.

Busatto afirma ainda que as pastas de Agricultura e Indústria e Comércio são responsáveis por quase a totalidade da arrecadação própria do Município e que a meta do governo é aumentar esse valor. Indo ao encontro deste objetivo, para o prefeito, a nomeação de um profissional com conhecimento administrativo dentro do Município é fundamental.

O secretário Valmor Sehn diz que vem para contribuir com a Administração de Bom Retiro do Sul e que seu principal objetivo é trabalhar para servir às pessoas, usando sua experiência para atender as demandas e estabelecendo uma relação mútua de aprendizagem junto da comunidade.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bom Retiro do Sul