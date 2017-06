“Valores pessoais! Você conhece os valores que norteiam sua vida?” – por Márcia Sehn

Os valores não surgem na vida em sociedade da noite para o dia. São construídos na nossa família, na convivência humana, no trabalho, nas escolas, nas comunidades e nas experiências que tivemos. Conhecê-los, compreendê-los e praticá-los é uma questão fundamental da sociedade atual.

Valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização, que determinam a forma como a pessoa ou organização se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. Podemos dizer que os valores são normas que nos ajudam a diferenciar o que é certo do que não é.

Nossos valores formam a base de nossas vidas. Eles governam as escolhas que fazemos e determinam a direção de nossas vidas. Todos nossos comportamentos visam atender nossos valores. Eles influenciam em nossas decisões relacionadas a relacionamentos, carreira e em qualquer outras atividades que nos envolvemos. Você já se viu em um momento da sua vida, que você precisava decidir algo importante e ficou com dúvida? Você estava em conflito de valores!!

Então, como descobrir seus valores?

Quando não temos bem claro os nossos valores, ou as coisas que nos motivam, que são importantes e que nos fazem sentir bem, ou que nos fazem sentir mal, podemos seguir por caminhos que nos dificultam a vida ou que nos conduzam a problemas.

Para compreender o que você valoriza, o que é importante para você, é necessário descobrir seus valores atuais. Somente descobrindo-os você será capaz de ver claramente o que você valoriza e o motivo pelo qual mantém determinados valores.

Algumas perguntas para identificar seus valores:

O que é mais importante em sua vida. Trabalho, família, sucesso, dinheiro, fama? O que elas lhe proporcionam? O que guia você? Por que e para que você se levanta todos os dias? Qual a razão da sua existência? O que é mais importante para você na sua vida? Qual o sentimento que isso lhe traz? Porque isso é importante para você?

Pare por alguns instantes e reflita sobre as questões levantadas acima. Reflita sobre as coisas que lhe trazem motivação e dão sentido à sua vida.

Já pensou sobre tudo isso? Se a resposta for sim, então você já tem uma boa compreensão dos seus valores pessoais. E para você que nunca parou para pensar – quais são os valores que guiam sua vida?

Marcia Sehn – Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e Pós-Graduada em Liderança Estratégica de Negócios e Pessoas