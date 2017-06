Veículo cai na ponte do Arroio Jacaré em Encantado

Por volta das 7h25min da quinta-feira (15), uma Van caiu da ponte sobre o Arroio Jacaré, na ERS-129, em Encantado. Conforme o Pelotão Rodoviário da Brigada Militar, o veículo seguia no sentido Muçum – Encantado, quando, por motivos desconhecidos, a condutora, perdeu o controle da direção, bateu na proteção lateral da ponte e caiu com o veículo de uma altura de aproximadamente 30 metros. A motorista era a única ocupante da Van. Ela sofreu alguns ferimentos, sendo socorrida por uma equipe da EGR e encaminhada para atendimento no Hospital Santa Teresinha.

Texto: Portal Região dos Vales