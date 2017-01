Veículo facilita visitação a beneficiários do Programa Bolsa Família em Cruzeiro do Sul

O município de Cruzeiro do Sul recebeu recentemente um novo veículo. Trata-se de um Volkswagen Up de cor preta ano 2016, modelo 2017. O automóvel foi entregue ao prefeito Cesar Leandro Marmitt, o Dingola. O carro será utilizado pela equipe da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social. O carro foi entregue pela concessionária Motomecânica de Lajeado, vencedora do processo licitatório, que ocorreu através de Pregão Eletrônico. O valor investido foi de R$ 37 mil. Deste valor, R$ 34,5 mil são provenientes de recursos do Programa Bolsa Família, e o restante, R$ 4,5 mil, de recursos próprios do município.

A aquisição do Up, conforme os profissionais da Secretaria, foi aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Segundo a assistente social Vivian Frey, o automóvel irá facilitar o trabalho dos profissionais, principalmente no momento de realizar as visitas as famílias beneficiárias do Bolsa Família, que são em torno de 270. “Contávamos apenas com um carro para atender toda demanda da Secretaria. O que não era mais suficiente”, esclarece.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul

Foto: Camila Scheibel