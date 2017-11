Venâncio Aires conquista pela primeira vez o Prêmio Gestor Público

A Capital Nacional do Chimarrão se destacou entre os 32 municípios finalistas do Prêmio Gestor Público 2017, realizado na noite da terça-feira (07), no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Estado. Com plateia lotada, Venâncio Aires foi ovacionado quando o Prefeito Giovane Wickert subiu ao palco para receber um dos troféus mais aguardados da noite.

O prêmio inédito para Venâncio Aires foi conquistado pelo projeto “Fim das Filas”, que mudou a realidade da população Venâncio-airense que não precisa mais madrugar nas Unidades de Saúde. Marcação de exames de imagem, exames laboratoriais e ainda consultas oftalmológicas são agora agendadas a qualquer horário em qualquer unidade. O paciente passa a fazer parte da “Fila Virtual” e recebe via SMS o dia e o horário da consulta ou do exame.

Com o Troféu em mãos, Wickert agradeceu o empenho de toda a equipe e destacou o trabalho da Secretaria de Saúde que promoveu através de uma ação simples, com custo quase zero uma grande revolução na Saúde. “Esta é uma nova história. As filas nos postos é uma página virada. Estamos orgulhosos em conquistar este prêmio por um trabalho singelo que começou há pouco tempo e que já têm resultados positivos para todos nós”.

O Gestor esteve acompanhado na Cerimônia do Vice-Prefeito Celso Krämer, dos Secretários Eleno Stertz, Jalila Heinemann e Ramon Schwengber, do Chefe de Gabinete Marcelo Haas e ainda dos Colaboradores Ismael Saner, Henrique Lopes, Jenis Maciel, Grasielle Vogt, Guilherme Hautinzger, Selso do Couto, Cristiano Silva e Adriene Antunes.

Venâncio Aires concorria ao Prêmio com três projetos, além do premiado o Município concorria com o “SAC” e ainda com o projeto “Gestão Humanizada”.

A 16ª edição do Prêmio Gestor Público (PGP) é promovido desde 2002 pela categoria dos auditores-fiscais da Receita Estadual, através do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do RS (Sindifisco-RS) e da Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do RS (Afisvec).

Conheça os demais vencedores da 16ª edição do Prêmio Gestor Público:

Receberam o troféu Prêmio Gestor Público os municípios de Lajeado (Projeto Ata-Atendimento aos Transtornos de Aprendizagem-Equipe Multidisciplinar), Campo Bom (Projeto Conecta Campo Bom), Venâncio Aires (Projeto Fim das Filas), Nova Petrópolis (Projeto Fitoterapia na Atenção Primária em Saúde no Município de Nova Petrópolis), Monte Belo do Sul (Projeto Monte Belo – Música, Canto e Dança), São Paulo das Missões (Projeto Ouro Branco), Passo Fundo (Projeto Plano de Estruturação de Equipamentos e Espaços Livres de Uso Público: Importância da Revitalização Urbana na Segurança Pública), Cachoeira do Sul (Projeto Alimentação Saudável – Plante Esta Ideia!), Cotiporã (Projeto Qualificando o Espaço Público em Cotiporã) e Tupandi (Projeto Tupandi +Saúde).

Projetos e municípios que receberam certificados de reconhecimento

A Nota Fiscal é Nossa, de São Paulo das Missões; Adote uma Família e Viaje com Ela Pelo Mundo da Leitura, de Capão Bonito do Sul; Crotalária Contra a Dengue, de Estância Velha; Escola Mais Segura, de Novo Hamburgo; Estrela – Promove, de Estrela; Gincana Municipal de Educação Fiscal, de Porto Vera Cruz; Moradia Melhor, de Santa Cecília do Sul; Olho Vivo Marau, de Marau; Práticas de Atividades Físicas na Atenção Básica, de Guaporé; Programa é o Bicho, de Passo Fundo; Programa Municipal de Educação Fiscal, de Esteio; Programa Nascer Bem (PNB), de Igrejinha; Projeto Porteira Para Dentro, de Rolante; Rota Turística Via Orgânica, de Garibaldi; Sementinha Educar e Preservar, de Charrua; Tulipas – Empoderamento Feminino Através da Arte, de Maratá; e Videomonitoramento na Rede Municipal de Ensino, de Feliz.

Menção Honrosa

Receberam certificados de Menção Honrosa os municípios de Santo Antônio da Patrulha, pelo projeto A Informática Redimensionando as Relações a Partir dos 60 anos de Idade; Bento Gonçalves, pelo projeto Bento Gonçalves Conectada: Tecnologia de Informação Integrada à Gestão Pública; Farroupilha, pelo projeto Farmácia Solidare; Alecrim, pelo projeto Gestão por Metas, Tetos e Pisos; Porto Vera Cruz, pelo projeto Internet Comunitária – Promovendo a Inclusão Digital; Nova Santa Rita, pelo projeto Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Projetos e Ações; e Três Arroios, pelo projeto Revivendo a História Através da Música e da Dança.

Banco de Projetos

Os 876 projetos vencedores de todas as edições do Prêmio Gestor Público podem ser acessados no Banco de Projetos do PGP através do site premiogestorpublico.org.br/bancodeprojetos. No sistema, também é possível consultar as premiações que cada município recebeu desde 2002, ano de início do Prêmio Gestor Público.

Texto: Ascom Venâncio Aires com informações Sindifisco-RS