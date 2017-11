Venâncio Aires é finalista do Prêmio Gestor Público

Hoje (07) será um dia extremamente importante para Venâncio Aires que estará representado na Assembleia Legislativa por dois importantes momentos. O primeiro ato acontece às 14h quando a Assoeva será homenageada em um grande expediente por indicação do Deputado Catarina Paladini. E às 19h o Município participa da noite de premiação do Prêmio Gestor Público 2017, onde concorre com três projetos.

O ato solene está marcado para o Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, onde 32 Municípios Gaúchos concorrem às premiações que têm como comissão de júri representantes do Sindifisco-RS, Afisvec, Assembleia Legislativa, Banrisul, ARI, Ajuris, Famurs, PGQP e Fecomércio.

O Prêmio Gestor Público (PGPG) foi criado em 2002 com a finalidade avaliar e dar reconhecimento público aos melhores projetos das administrações públicas municipais do Rio Grande do Sul. A iniciativa é da categoria dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual do RS, representados pelo Sindifisco-RS e pela Afisvec. Uma comitiva do Município, liderada pelo Prefeito Giovane Wickert e pelo Vice Celso Krämer estará na Capital para prestigiar a homenagem da Assoeva e depois segue para participar da premiação do PGP.

Projetos Venâncio-Airense no PGP:

A Capital do Chimarrão participa com três projetos que buscam ofertar qualidade de atendimento ao cidadão. Na área da Saúde foi cadastrado o “Fim das Filas” onde o programa acabou com as filas nos postos que ocorriam todo dia 26 para a marcação de exames de imagem.

Atualmente, as filas são virtuais e o usuário avisado via SMS quando seu exame foi autorizado. O novo sistema já conseguiu suprir grande parte da demanda de espera por exames e gerar além de conforto à comunidade, que não dorme mais nas unidades de saúde, uma maior agilidade no serviço.

O segundo projeto cadastrado e que concorre ao prêmio foi o “Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)”. O Departamento criado em maio deste ano centraliza o atendimento ao Venâncio-Airense que pode ser feito via telefone, e-mail, Whatsapp, Facebook, pessoalmente ou ainda pelo aplicativo Fiscale. O SAC gerencia hoje todas as demandas e consegue mapear os pedidos da comunidade e manter um canal de contato para avaliar o trabalho junto ao cidadão.

O terceiro projeto é o “Gestão Humanizada”, um projeto “guarda-chuva” que centraliza diversas ações que buscam aproximar e agilizar o atendimento da comunidade. Dentro deste projeto constam os programas “Gabinete de Portas Abertas”, “Caravana Pé na Estrada”, “Chimarrão com o Prefeito” e o “Prefeito na Rua”.

Assoeva na Assembleia:

O deputado Catarina Paladini (PSB) irá usar o espaço do Grande Expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa para prestar uma homenagem a Associação Esportiva de Venâncio Aires (Assoeva), único time do Rio Grande do Sul disputando as fases finais da Liga Nacional de Futsal.

Catarina fará em seu pronunciamento um resgate da trajetória de lutas, superações e conquistas da Assoeva que, com o apoio da comunidade, consolidou-se entre os melhores clubes do Brasil.

Atualmente a equipe está em franco crescimento e postula melhores colocações na Liga Nacional, além de projetar uma vaga na final do Campeonato Gaúcho de Futsal – Série Ouro. A atual diretoria aposta no trabalho de base com categorias Sub-20, Sub-17 e Sub-15.

Texto: Ascom Venâncio Aires