Venâncio Aires tem primeiro caso confirmado de Gripe A

Depois da primeira confirmação da Gripe A no município, a Secretaria de Saúde prepara um “Dia D” para mobilizar e vacinar o maior número de pacientes do grupo de risco da doença. No sábado dia 13 todas as unidades de saúde estarão abertas para receber os usuários.

O primeiro caso de gripe A em Venâncio Aires foi confirmado ontem (03), como subtipo H3, diferente do H1N1. A paciente é uma mulher de 69 anos moradora da zona urbana da cidade e com histórico de hipertensão arterial. Ela internou no último dia 24 com síndrome respiratória aguda e com sintomas de febre alta, dores no corpo, falta de ar e dor de cabeça.

Conforme a equipe da Secretaria, a paciente foi rapidamente medicada com Tamiflu e já não corre nenhum risco de vida. Ela havia realizado a vacina contra a gripe há cerca de 10 dias, porém, a medicação leva até duas semanas para formar os anticorpos e prevenir da doença.

O Município está em alerta, conforme afirma o Secretário Ramon Schwengber. Até o momento dois casos foram notificados, porém apenas este foi confirmado. Em 2016, 39 casos foram notificados e dez foram confirmados somente de H1N1. Devido à rápida ação das equipes médicas, nenhum paciente foi a óbito.

Schwengber lembra da necessidade dos cuidados que todos devem ter no dia-a-dia para tentar manter a gripe longe. “O caso que hoje foi confirmado é sazonal, que pode ocorrer nos períodos de outono e inverno. Mas os cuidados devem ser os mesmos como os da H1N1. Estamos atentos e vamos redobrar as mobilizações para que a comunidade esteja cada vez mais alerta”, disse o Secretário.

O gestor da saúde explica ainda que o procedimento padrão é que todos os pacientes que internem no Hospital com quadro respiratório são testados para influenza. “É recolhido material e encaminhado ao laboratório Centro do Estado (LACEN) através da Vigilância Epidemiológica do nosso município. O resultado leva cerca de sete dias para retornar. É preciso que as pessoas criem hábitos com os cuidados básicos e que podem evitar a contaminação de algum dos tipos de Gripe A”.

A vigilância Epidemiológica alerta para os cuidados básicos contra a GRIPE A

* Aplicar a vacina da gripe. (O Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente apenas para alguns grupos com risco de evoluir para complicações).

Lavar e higienizar as mãos com frequência, principalmente antes de consumir algum alimento, bem como uso de álcool gel.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir e higienizar as mãos em seguida

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos e garrafas

Manter os ambientes bem ventilados

Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe

Evitar aglomerações e ambientes fechados

Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingerir bastante líquidos.

* Para crianças em idade escolar, usar a sua própria garrafa de água, evitando uso de bebedouros;

Texto: Ascom Venâncio Aires