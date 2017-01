Vencedor do Lajeado Brilha 2016 recebe cartão com crédito de R$ 50 mil

O Lajeado Brilha 2016 vai tornar o tão sonhado carro em realidade para Bruno da Silva Corrêa. Na tarde desta quinta-feira (12), o jovem recebeu, das mãos do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado, Heinz Rockenbach, o cartão de débito com um saldo de R$ 50 mil referente ao prêmio sorteado no dia 28 de dezembro, durante o encerramento da campanha. O cupom de Corrêa, recebido na Casa Bertozzi, foi o vencedor entre as 300 mil seladinhas cadastradas no decorrer da promoção.

Corrêa contou que o cartão ficará com a mãe e parte do valor será utilizado na aquisição de materiais de construção para o término de uma reforma em sua casa. Mas o destino principal do prêmio é a conquista de seu maior desejo: “Recém fiz minha carteira de motorista. Vou comprar meu carro”, revelou o rapaz. Sobre ter sido o grande ganhador da campanha, o jovem comentou: “Fiquei muito feliz. Foi uma surpresa boa porque eu nunca tinha ganhado nada em sorteios. Pensei que não fosse verdade”.

A promoção Lajeado Brilha 2016 aconteceu entre os dias 28 de outubro e 27 de dezembro, com a participação de 118 empresas da cidade, e contou com uma premiação total de R$ 100 mil. Além de Corrêa, outros 25 consumidores foram contemplados com R$ 2 mil cada.

Texto: Ascom CDL Lajeado