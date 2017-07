Venha ‘bergamotear’ na Praça Flores da Cunha nessa quarta-feira

Toda a comunidade está convidada para participar do 2º Bergamoteando na Praça, a realizar-se nessa quarta-feira, (05), no horário de intervalo para o almoço, na Praça Flores da Cunha. O objetivo é integrar a comunidade – trabalhadores que permanecem no centro no horário do meio-dia e demais interessados, para degustar a fruta mais tradicional do inverno gaúcho, a bergamota, que será oferecida pela Secretaria Municipal da Agricultura, por meio de produtores rurais do Município.

O evento integra o Programa Férias de Inverno, lançado na quinta-feira (29), junto à sessão do Cineclube Real, na Casa do Museu. A programação segue durante todo o mês de julho e contempla festas comunitárias, oficinas de artesanato, atividades na biblioteca, gastronomia, esporte, cultura, sarau, entre outros. A realização é da Administração Municipal Arroio do Meio, Comunidade e Família, Grupo Conversando sobre Turismo, Casa do Museu e Núcleo Municipal de Cultura, com apoio de comunidades e empreendedores envolvidos.

Confira a programação completa e participe:

Data Horário Programação Local 03 a 07/07 10 a 14/07 Manhã e Tarde Oficina de costura Abotoando Sentimentos(Crianças maiores de sete anos e Adolescentes) Casa do Museu 05/07 Meio-dia 2º Bergamoteando na Praça Praça Flores da Cunha 09/07 9h30min 12h Culto da Festa da Colheita e Almoço com apresentação do Helmuth Kuhn* Comunidade Evangélica São Caetano 09/07 18h Encontro Jovens Intercâmbio Boppard Casa do Museu 13/07 19h Sarau com Orquestra da Escola Municipal Princesa Isabel e Chocolate Quente da Requinte Chocolateria Casa do Museu 14/07 20h Apresentação do Projeto Querência, Andança, Arte e Cultura, com tradicional galinhada* CTG Querência do Arroio do Meio 15/07 8h às 17h Encontro do Grupo Grafonsos – Paraquedistas Militares Rua de Eventos 15/07 19h30min Noite Alemã com Frohsinn* Assoc. Esport. Forquetense 16/07 A partir das 10h Aniversário da Ponte de Ferro – Instalação de placa turística e prática esportes radicais* Ponte de Ferro 17/07 19h30min Café Colonial Reichert* Forqueta 17 a 21/07 Manhã e Tarde Oficina de cerâmica Abrace um Jardim Casa do Museu 20/07 16h Sessão de Cinema Família e Pipoca Cineclube Real/Casa do Museu 22/07 10h Circuito Trilhas e Montanhas – Os Brutus* União de Arroio Grande 22/07 8h às 12h Jogue Limpo com Arroio do Meio Rua de Eventos 24 a 28/07 16h Contação de Histórias na Biblioteca Biblioteca Pública Municipal Barão do Rio Branco 24 a 28/07 Manhã e Tarde Curso SENAR – Confecção em Lã Crua (por inscrição) Centro Social/Com. Lut. São Paulo 25/07 19h Conversando sobre Turismo – Especial Intercâmbios Alemanha Casa do Museu 26/07 13h30min Dia dos Avós Centro Social/Com. Lut. São Paulo 28/07 19h Deutsche Abend* Salão Com. São Caetano 03 a 21/07 Manhã e Tarde Oficina de conserto de roupas Mãos em Ação – Customização Solidária Centro de Referência em Assistência Social 17 e 18/07 14h às 16h Cozinha da Cátia – Delícias de inverno* Cozinha da Cátia/Centro 27/07 Tarde Oficinas de tricô Laçadas do Bem Casa do Museu ou Praça Flores da Cunha

*Por adesão. Mais informações na Casa do Museu – rua Visconde do Rio Branco, 604, Centro/Fone (51) 3716 1166 ramal 211

Texto: Ascom Arroio do Meio