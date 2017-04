Vera Cruz escolhe a Garota Imigrante 2017

Termina nesta sexta-feira (07), o prazo para entidades inscreverem candidatas ao concurso Garota Imigrante 2017. O baile está marcado para dia 6 de maio no ginásio de esportes Bonitão da Vila Arroio Bonito, sede da 23ª Festa Municipal do Colono Imigrante em julho.

Participam do concurso a Seubv, Assoessa, São José, União e Assocersa da Vila Santo Antônio. As candidatas precisam representar uma das entidades; ter algum vínculo com a comunidade; ser solteira e não ter filhos; estar autorizada pelos pais ou responsáveis legais, quando menor de idade; ter idade mínima de 15 anos até a data do concurso. A atual Garota Imigrante é Vanessa Jung representante do União de Boa Esperança Alta.

Uma comissão organizadora com representantes das entidades e Executivo atua na organização do baile que terá animação da Banda Asa Branca com ingresso ao valor de R$ 5, disponíveis antecipadamente com as entidades.

A 23º Festa Municipal do Colono Imigrante, neste novo ciclo de rodízio, ocorrerá na Vila Arroio Bonito nos dias 23 e 25 de julho (feriado municipal).

Texto: Ascom Vera Cruz