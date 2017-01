Verão Premiado na Nota Fiscal Gaúcha

Para incentivar a cidadania fiscal nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, a Nota Fiscal Gaúcha e a Associação Gaúcha dos Supermercados (Agas) lançaram o Verão Premiado, que sorteará um automóvel Hyunday HB20 Confort 1.0 zero quilômetro. A cada R$ 20 em compras nos supermercados participantes dão cumulativamente ao participante um bilhete eletrônico extra.

Os bilhetes serão gerados automaticamente pelo sistema e o sorteio ocorre em junho de 2017. Para participar basta estar cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha. Quem não estiver cadastrado e tiver interesse em participar pode pedir seu cadastro no Hospital Santa Isabel, Escola Estadual de Educação Básica São Francisco e Centro Administrativo de Progresso. Mais informações no site nfg.sefaz.rs.gov.br. A lista dos mercados de Progresso que participam da promoção, pode ser obtida no site da Prefeitura Municipal.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Progresso