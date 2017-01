Vestibular Complementar da Univates é neste domingo

A prova única de redação do Vestibular Complementar da Univates será aplicada neste domingo, dia 29, das 13h30min às 16h, em salas do Prédio 12. São ofertadas vagas para 42 cursos de graduação e tecnológicos.

Os vestibulandos devem chegar ao local da prova com antecedência mínima de 30 minutos, munidos de documento de identificação com foto, comprovante de pagamento da taxa de inscrição e material de escrita, conforme especificado no Manual do Candidato.

O listão dos aprovados será divulgado até o dia 1º de fevereiro e as matrículas ocorrem nos dias 2 e 3 do mesmo mês, no Atendimento Univates, conforme cronograma estabelecido por cursos. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo e-mail linhadireta@univates.br ou pelo telefone 0800 7 07 08 09.

Texto: Ascom Univates