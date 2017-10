Vestidos das Soberanas de Ilópolis serão apresentados no lançamento da Turismate

Os vestidos oficiais da nova Corte Ilopolitana serão apresentados na próxima segunda-feira (09), durante o lançamento da 8ª edição da Turismate. A Corte, que é composta pela Rainha Rosalve Secco e as Princesas Mariane Carlesso e Mariane Vescovi, vestirá vestidos verdes, que destacam a importância que a erva-mate exerce na economia e nas tradições do município. Ilópolis é considerado o maior produtor de erva-mate do Rio Grande do Sul.

Conforme a primeira dama, Eliane Rovadoschi, os trajes que representam o “ouro verde” de Ilópolis estão sendo confeccionados pela costureira Zelia Borille, e devem estar prontos até sexta-feira (06). Mas ela já adianta que todos os detalhes serão apresentados somente no lançamento da Turismate.

Além de representar a beleza das mulheres Ilopolitanas, as Soberanas têm a missão de divulgar a Turismate e de representar o município em festividades oficiais. “Cabe a nós, Soberanas, a divulgação da Turismate e como resultado o sucesso do evento. Eu como Rainha, tenho comigo o compromisso de levar o nome de Ilópolis e o nosso principal produto, que é a Erva-mate por onde quer que eu passe. Juntamente com minhas princesas estamos nos dedicando ao máximo para que a Turismate seja um grandioso evento”, ressalta a Rainha, Rosalve Secco.

Sobre os vestidos, ela já adianta que são lindos. “Quanto aos vestidos a ansiedade está a mil. Em cada momento de prova, aparece mais um detalhe que encanta. O que já posso adiantar é que eles são lindos!! Está quase na hora de apresentarmos para a comunidade estes vestidos, que fazem parte da história. Aproveito para fazer o convite para que todos prestigiem a Turismate, que acontece de 17 a 19 de novembro, no Parque do Ibama”.

A Turismate acontece nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Parque do Ibama. O evento é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Ilópolis (ACI-I) em parceria com a Administração Municipal e Câmara de Vereadores. Conta com a organização da Lume Eventos e tem o patrocínio confirmado de: Sicredi, Posto Coser, Banrisul, Dorigon Produtos de Limpeza, Supermercado Aurora, Posto Fórmula, Corsan, Afubra e o apoio da Emater/RS e Ibramate. O evento tem entrada gratuita.

Texto: Ascom Turismate