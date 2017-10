VI Encontro Regional de Idosos do Vale do Taquari será dia 18 de outubro

No dia 18 de outubro será realizado na Univates o VI Encontro Regional de Idosos do Vale do Taquari. Na ocasião, serão oferecidas atividades de lazer e educacionais, como jogos, palestra, oficinas e sarau artístico, para a comunidade idosa da região.

Confira a programação:

8h30min – Torneio de Câmbio – Ginásio de Arena do Complexo Esportivo

8h30min – Oficina de dança – Sala de Dança do Complexo Esportivo

8h30min – Oficina de educação no envelhecimento – salas de aula do Prédio 16

13h30min – Palestra Saúde e estilo de vida – Auditório do Prédio 7

14h30min – Sarau artístico – Auditório do Prédio 7

O evento será realizado por meio da parceria entre a Univates, Sesc, Unimed e Cras (Centro de Referência de Assistência Social). As inscrições serão efetivadas no dia do evento, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. As doações serão revertidas para o Programa Mesa Brasil do Sesc.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3714-7000, ramal 5453, ou pelo e-mail passgerontologia@univates.br.

Texto: Ascom Univates