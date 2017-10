Viagem Segura de Finados terá reforço de fiscalização por cinco dias

Polícia Rodoviária Federal, Detran RS, Polícia Civil, Brigada Militar e Comando Rodoviário da BM estarão mobilizados para que o feriado de Finados seja tranquilo no trânsito do Rio Grande do Sul. A 80ª edição da Viagem Segura se estenderá por cinco dias, da zero hora de quarta-feira (1º) até a meia-noite de domingo (5).

Os detalhes da operação foram alinhados em reunião preparatória realizada no dia 19, na Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC). Na próxima quarta-feira (1º) acontece Megablitz na capital.

A análise dos acidentes fatais decorrentes dos feriados de Finados (2007-2016) aponta que a média de mortes foi de 6,3 por dia, menor que a média geral dos finais de semana, que é de 7,3 mortes por dia. Esse dado representa que a cada três horas e 48 minutos uma pessoa perde a vida no trânsito nesse feriado.

No ano passado, como o Dia de Finados caiu em uma quarta-feira, a operação durou 24 horas, quando três pessoas morreram. Essa foi a menor média de mortes por dia da série histórica. Com o feriado caindo no meio da semana, a possibilidade de viagens de longos percursos fica reduzida. Já em 2015, a operação se estendeu por quatro dias. Nesse período, foram registradas 16 mortes em decorrência de acidentes de trânsito.

Nos últimos 10 anos, 65% das mortes ocorreram em rodovias e concentraram-se nos dias intermediários, no turno da noite. Recomenda-se um cuidado redobrado nesses dias e horários. Os municípios que registraram maior número de vítimas fatais foram Porto Alegre (10), Viamão (nove) e Caxias do Sul (oito).

Com foco na redução da acidentalidade, como já é tradicional na capital, haverá Megablitz na noite do dia 1º, véspera do feriado. A ação soma os esforços da Polícia Civil e dos agentes da Balada Segura à Operação.

Sobre a Viagem Segura

A Operação Viagem Segura está presente no Rio Grande do Sul desde 2011 e tem como principais parceiros a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Brigada Militar (BM), o Comando Rodoviário da BM (CRBM), o Detran RS e a Polícia Civil. Também colaboram órgãos de trânsito municipais (EPTC em Porto Alegre), ANTT, Dnit, Daer, EGR, Famurs, Metroplan, Cetran RS, Sest/Senat, além de representantes da sociedade civil organizada, como o Instituto Zero Acidente e o Lions Club.

As 79 edições da Viagem Segura promovidas até agora contabilizam mais de 5 milhões de veículos fiscalizados e 174,6 mil testes de etilômetro realizados. Foram registradas mais de 852,4 mil infrações, sendo 16,8 mil autuações por embriaguez, incluindo as recusas ao teste do bafômetro. A fiscalização também recolheu 82,6 mil veículos e mais de 22,1 mil CNHs.

Texto: Ascom RS