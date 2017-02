Vice-prefeito e vereadores de Encantado buscam recursos em Brasília

O vice-prefeito Enoir Cardoso juntamente com os vereadores Marino Deves (PP) e Joel Bottoni (PSDB), cumprem intensa agenda em Brasília nos ministérios e gabinetes de deputados e senadores, na busca de recursos para as mais diferentes áreas. Na manhã de terça-feira (14) foi assegurada a primeira emenda parlamentar do deputado Jerônimo Goergen (PP) no valor de R$ 300 mil junto ao Ministério da Justiça, que destina para este ano recursos para a área de segurança (vídeo monitoramento, aquisição de veículos e armamentos).

“Nossa comitiva já está contente em suprir uma área tão importante e que vem sendo muito discutida em nossa comunidade”, resume o vice-prefeito Enoir Cardoso. Ele também destaca também que o assunto da audiência pública sobre a PEC-287, está na pauta. “Nosso trabalho também é solicitar aos deputados e senadores, o voto contrário à Reforma da Previdência tal como foi apresentada ao congresso. Estamos distribuindo o trabalho realizado na audiência pública realizada na Câmara de Vereadores com ação de repúdio, assinada por todos os presentes na audiência”, completa.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Encantado

Foto: Divulgação