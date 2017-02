Vídeo-game é apreendido dentro do Presídio Estadual de Lajeado

Um vídeo-game Playstation 2 foi apreendido dentro do Presídio Estadual de Lajeado por volta das 20h desta terça-feira (07). De acordo com registro feito na Polícia Civil agora pela manhã, durante atividade de rotina, agentes da Susepe localizaram o eletrônico dentro de um balde, no corredor da Galeria ‘B’, onde encontram-se em torno de 160 apenados.

O Playstation estava completo, com dois controles, cabos, cartão de memória e também um DVD-R. Não foi possível identificar o proprietário do vídeo-game. O registro de apreensão de objeto foi feito na delegacia, para possível investigação do caso.

Fonte: Rádio Independente