VII Conferência Municipal de Saúde será dia 07

A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde estão organizando a VII Conferência Municipal de Saúde, que ocorre no dia 07 de novembro, na Casa do Grupo da 3ª Idade “Sagrada Família”. Conforme a secretária Antonella Barbato Morales, o evento é aberto a toda a população, onde serão avaliadas/discutidas as Políticas Públicas de Saúde.

Programação:

8h– Recepção e credenciamento dos participantes;

8h20min – Abertura Oficial do Evento;

8h50min – Leitura e Aprovação do Regimento da Conferência;

9h: Painel – “Histórico do SUS” com Glademir Schwingel – Doutor em Ciências Sociais/Especialista em Saúde – Setor de Planejamento e Regulação da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde – SES/RS.

10h: Avaliação da Política Municipal de Saúde através de Grupos de Trabalho;

11h – Intervalo

11h15min: Plenária Geral, apresentação de propostas as quais constituirão o Relatório Final e Plano Municipal de Saúde 2018 a 2021;

12h: Encerramento.

Texto: Ascom Progresso