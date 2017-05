Villa Mix Festival será no dia 13 de maio, no Parque Assis Brasil, em Esteio

Dia 13 de maio, a partir do meio-dia, chega pela primeira vez no Parque Assis Brasil, em Esteio, uma das grandes referências em festivais do mundo, o Villa Mix Festival. Consagrados nomes do sertanejo vão se apresentar no palco, entre eles Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Jonas Esticado, Simone e Simaria, a cantora baiana Ivete Sangalo, além do Dj oficial do evento Alok.

Uma das grandes novidades neste ano é a parceria do Villa Mix Festival com a empresa de transporte Ouro e Prata, presente em mais de 50 cidades do interior do Estado. O público poderá contar com a comodidade de transporte ao adquirir os ingressos para o Villa Mix Festival pelo site TicMix ou nos pontos de venda. Informações podem ser obtidas no site www.ouroeprata.com. Os ingressos de primeiro lote já podem ser adquiridos nos valores que variam de 60 a 400 reais nas lojas Multisom ou pelo site www.ticmix.com.br.

Atrações:

Jorge & Mateus

Matheus e Kauan

Jonas Esticado

Simone e Simaria

Ivete Sangalo

Dj Alok

Áreas do evento

Villa Vip: espaço com ampla praça de alimentação e setores de sanitários próprios.

Villa Extra: área reservada próxima ao palco com praça de alimentação e sanitários próprios. Na compra deste setor, será entregue um copo promocional do evento e uma ficha de bebida a escolher (água, cerveja ou refrigerante).

Camarote Open Bar (Villa Prime): local coberto elevado, com visão panorâmica dos shows. Acesso ao pátio, camarote próximo ao palco. Open bar de água, cerveja Brahma e refrigerante. Com praça de alimentação e sanitários próprios.

Backstage Brahma Golden Mix: espaço coberto e acesso para assistir aos shows em frente ao palco. Open bar com água, cerveja Brahma, vodka importada, refrigerante, whisky 8 anos e open food.

Ingressos antecipados e limitados:

* Villa Vi p: R$ 30,00 (meia entrada)

R$ 60,00 (inteira)

* Villa Extra: R$ 110,00 (unissex)

* Camarote Open Bar Villa Prime: R$ 230,00

* Backstage Brahma Golden Mix: R$ 300,00 (feminino)

R$ 400,00 (masculino)

* Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio *Serão acrescidos valores de taxa de conveniência nas compras pelo site

Condições de pagamento nos pontos de venda

Em dinheiro ou parcelado em até 3 (três vezes) no cartão de crédito.

Condições de pagamento pelo site www.ticmix.com.br

* Cartão de crédito em até 12 vezes (consulte bandeiras e condições.)

Outras informações do evento:

Segurança especializada e Brigada Militar.

Ambulância de emergência e paramédicos no local.

Estacionamento privativo e terceirizado.

Proibido o consumo de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

Se beber não dirija.

Classificação: Livre (menores de 14 anos de idade poderão entrar somente acompanhado dos pais ou responsáveis com documento legal).

Dúvidas: (51) 99303-1787.

