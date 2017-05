Vitor Delazeri lança seu primeiro CD em show especial em Encantado

No próximo dia 1º de junho, o talentoso intérprete Vitor Delazeri viverá mais um importante momento em sua carreira: o lançamento do seu primeiro CD. Com o título “Expressão e Emoção”, o prodígio juvenil promete trazer esses sentimentos para a sua apresentação solo que ocorrerá no auditório do Sicredi, em Encantado.

O garoto, que tem apenas 14 anos, ganhou projeção nacional após participações em programas do SBT como Domingo Legal e Raul Gil, e pela região dos Vales já é conhecido por interpretar clássicos italianos, canções de natal e diversos outros gêneros musicais.

Em seu primeiro trabalho solo, Vitor interpreta músicas conhecidas como Granada, Il Mondo e O Sole Mio. Além delas, a canção Ave Maria também está presente em seu repertório que traz 11 músicas. “É muito emocionante poder, com apoio de tantas pessoas, lançar esse CD. Com certeza será um momento marcante de minha carreira”, diz.

Vitor, que atualmente se apresenta ao lado de Juan Pablo no quadro “Quem Sabe Canta” do programa Raul Gil do SBT, menciona que a gravação do álbum solo começou a ser realizada antes da formação do dueto. “Começamos a produção do CD ainda no ano passado, antes de nos encontrarmos e formarmos a dupla para as apresentações. Mas o Juan e eu seguimos com a participação no Raul Gil, onde voltaremos a gravar a partir de agosto, na próxima fase do programa e não faltarão oportunidades para realizarmos outros shows juntos aqui na região”, destaca Vitor.

O espetáculo “Expressão e Emoção” terá início às 19h30min. Os convites são limitados e devem ser retirados gratuitamente nas duas agências do Sicredi de Encantado, ou com os organizadores do evento por meio dos telefones (51) 99517-5054 (Leine) e (51) 98279-1899 (Rúbia).

Na noite da apresentação o público poderá adquirir o CD ao valor de R$ 15,00 e após o espetáculo o jovem artista estará à disposição para autografá-los. O show de lançamento do CD “Expressão e Emoção” têm o apoio de Lauro Bergesch, Sicredi, Prorecords Produções e a locução de Félix Ghisleni Júnior.

Texto: Ascom Sicredi