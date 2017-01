Viviane Altenhofen é a nova Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social

O Prefeito de Paverama, Vanderlei Markus, anunciou durante a solenidade de posse, no dia 31 de dezembro, a equipe de trabalho para o início da gestão 2017/2020. Viviane Altenhofen foi apresentada ao público como a nova Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Natural de Paverama, Viviane é psicóloga formada, e trabalha na área de gestão de saúde pública há quatro anos, com experiência de ter trabalhado nos municípios vizinhos de Tabaí e Taquari, na pasta da Saúde.

Sobre as dificuldades que enfrentará estando no comando da Secretaria da Saúde de Paverama, Viviane pontuou como um grande desafio devido as dificuldades econômicas que o país vem enfrentando. “É importante ressaltar que cabe ao município garantir o atendimento de Atenção Básica e acesso à “Porta de Entrada” em urgência e emergência hospitalar, sendo que a média e alta complexidade dos atendimentos em saúde é de responsabilidade do Estado e da União. No entanto, por conta dessa insuficiência do estado, os municípios acabam tendo que arcar com essas despesas, o que torna os investimentos em prevenção e promoção em saúde cada vez menores. Ainda assim, acredito no potencial dos profissionais que atuam na saúde do nosso município e conto com todos eles para que, juntos, possamos promover as melhores estratégias possíveis para atender a nossa demanda” ressaltou.

Viviane destacou, ainda, o desenvolvimento do trabalho que deve ser feito com transparência e a participação de todos. “Fortalecer as ações da atenção básica com foco na promoção e prevenção em saúde” finalizou a nova titular da pasta da saúde de Paverama.

Texto: Ascom Paverama