Voluntárias dão início à produção de enfeites natalinos

Durante o ano as datas comemorativas não passam em branco em Colinas. Agora, faltando aproximadamente três meses para o Natal, a Cidade Jardim já deu início à preparação da ornamentação das principais ruas, jardins e pontos turísticos do município.

Por meio de oficina, 20 pessoas auxiliam na reforma e confecção de novos enfeites. Papai, Mamãe Noel e duendes são alguns dos objetivos produzidos na garagem do Centro de Referência de Assistência Social. As atividades ocorrem nas terças e quartas-feiras à tarde, das 13h às 16h30min. As aulas são ministradas pela artesã Marlene do Amaral.

“Tentamos reaproveitar o máximo dos materiais e tecidos. Queremos Colinas evidenciando o verdadeiro significado do Natal, repleto de magia, luz e emoção, antes e durante o mês de dezembro”, deseja Jaqueline Scottá, coordenadora do CRAS. Gratuita, a oficina é aberta a toda comunidade que deseja participar. Dúvidas podem ser esclarecidas no CRAS ou pelo telefone 3760-4014.

Arrecadação de garrafas pet

Para dar continuidade nos trabalhos realizados anualmente, a equipe do CRAS apela à comunidade a doação de garrafas pet de 2 litros, 600 e 500 ml. Interessados em colaborar podem entregar o material diretamente no CRAS. “Ajude você também o meio ambiente. Utilizando garrafas pet estamos reciclando o lixo e ainda contribuindo para uma cidade mais limpa, organizada e iluminada para os festejos de fim de ano”, sustenta Jaqueline.

Texto: Ascom Colinas