Voluntárias trabalham na recuperação de enfeites para Páscoa

Desde a terça-feira, dia 14 de fevereiro, uma equipe de pessoas voluntárias está trabalhando nos preparativos dos enfeites para o período de Páscoa em Cruzeiro do Sul. Segundo a secretária municipal da Educação Cultura e Esportes (SMECE) Anelise Assmann, o objetivo é realizar reparos e revitalizar os enfeites existentes nos depósitos da Prefeitura, e que foram utilizados em outras ocasiões.

“Possuímos uma boa quantidade de enfeites, os quais serão recuperados. Para tanto já contamos com um número de voluntárias, e estamos aceitando mais pessoas. Não é necessário ter nenhuma prática específica. Basta ter vontade de participar. Todos serão bem vindos”, destaca a secretária.

Os encontros estão ocorrendo sempre nas terças-feiras, às 14h30min, na casa de Lauro Hauschild, acima do campo de futebol, no bairro Vila Célia. Os materiais a serem recuperados foram levados para o local e os trabalhos são coordenados por Luciane Angélica Dullius. Assim que estiverem prontos serão acomodados no Parque Poliesportivo e no trevo de acesso ao município, junto a ERS-130.

O grupo também está aceitando doações de materiais como, tecidos, fibras, restos de espuma, tintas, e outros que possam contribuir para os reparos. “Também estamos aceitando a doação de uma carroça, que não seja mais utilizada por algum produtor rural. Pretendemos enfeitar esse veículo e deixá-lo de forma permanente no Parque Poliesportivo Municipal, no Centro. Neste momento vamos enfeitar para a Páscoa e posteriormente manteremos ornamentada com flores. Interessando em doar, podem entrar em contato com a Secretaria pelo 3764-1144”, registra a Anelise.

Quanto a programação pascoal, que está sendo elaborada pela SMECE, será toda direcionada para o Parque Poliesportivo. Assim que definidas, a equipe estará divulgando as atividades.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul