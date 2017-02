West Motorrad Gruppe promove ação de doação de sangue

Com o objetivo de ajudar o próximo, o West Motorrad Gruppe promoveu na manhã de sábado, dia 11 de fevereiro, em parceria com a Secretaria de Saúde de Westfália, uma ação de doação de sangue no Hemovale, em Lajeado. Além de integrantes do grupo, a ação foi aberta à comunidade westfaliana, mediante inscrição junto à Unidade Básica de Saúde (UBS).

O grupo, composto por 12 pessoas, se formou através de uma sugestão do munícipe e integrante do West Motorrad Gruppe, Carlos Henrique Pott. A intenção é promover a ação de três em três meses. Nas próximas oportunidades, também deve haver envolvimento dos consulados gremista e colorado. No entanto, além dos grupos, a ação é aberta à participação de toda a comunidade de Westfália.

Até Lajeado, o transporte é cedido pela Secretaria Municipal de Saúde, firmando parceria com a comunidade. “A mobilização é para todos os munícipes. E esta é uma ação que queremos manter fixa, pelo menos uma vez a cada três meses”, observa o secretário da Saúde, Joacir Antônio Docena, parabenizando aos participantes da primeira ação.

Docena também agradece ao West Motorrad Gruppe pela sugestão e iniciativa na promoção da ação social. “É muito importante recebermos sugestões. Sempre faremos o possível para atender a todas”, enaltece o secretário. Interessados em permanecerem na lista de doadores podem fazer contato com a UBS, através do telefone (51) 3762-4312.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Westfália

Foto: Paloma Driemeyer Valandro