Westfália realiza primeiro Encontro de Jovens Rurais

“Um encontro para todos aqueles que são jovens de corpo e de mente”. Foi com essa mensagem que o extensionista da Emater/RS-Ascar, Marcelo Müller, saudou o público presente na primeira edição do Encontro de Jovens Rurais de Westfália. O evento foi realizado na sexta-feira (06), na Sede Cultural do Esporte Clube Juventude, de Linha Berlim, e teve o objetivo de promover uma conversa com os jovens sobre perspectivas de permanência na propriedade, ressaltando as fortalezas e oportunidades, as fraquezas e ameaças para a sucessão rural no campo.

Na coordenação das atividades, Müller e o secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município, Victor Ahlert, realizaram atividade em grupo com perguntas orientadoras que buscavam compreender os motivos pelos quais os jovens permanecem ou saem da propriedade dos pais. Expectativas em relação ao trabalho da Prefeitura e da Emater/RS-Ascar no fomento a políticas públicas para o campo e mesmo necessidades que os jovens teriam para desenvolver as suas atividades no meio rural também foram debatidas.

“A meu ver uma das maiores dificuldades envolve os altos investimentos para o desenvolvimento das atividades”, comenta o jovem Pedro de Castro, de Linha Berlim. “A impressão que temos é de nunca conseguir fazer sobrar, de fato, algum dinheiro”, comenta. Ainda assim, Pedro, que produz leite, suínos, aves, mel e peixes na propriedade diversificada que mantém ao lado dos pais e da namorada Jaqueline Reichert, reconhece a importância dos avanços tecnológicos como forma de tornar o trabalho menos penoso do que no passado.

Pedro tem 22 anos, gosta muito de pescar, e lembra-se dos pais tirando leite das vacas com o balde ao pé, uma realidade bem distante da atual, em que contam com sala de ordenha canalizada. “A infraestrutura do meio rural, que não deixa a desejar em relação a da cidade, também nos motiva para a permanência no campo”, salienta, reforçando a importância do apoio dos pais nesse processo. “Lá na nossa propriedade a renda é partilhada entre todos, o que, aliado à qualidade de vida, também é um diferencial”, completa.

Ainda que Westfália seja um município referência no que diz respeito à permanência de jovens no meio rural – atualmente 64% das propriedades contam com sucessores – tanto a Emater/RS-Ascar como a Prefeitura acreditam que este é um trabalho que deva ser permanentemente abordado. “Estamos falando do desenvolvimento do município e ouvir os jovens, naturalmente, é parte desse processo”, destaca Ahlert, que reforça ainda a importância do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) e de outras entidades do meio.

“No levantamento aqui realizado percebem-se os motivos de o jovem permanecer na propriedade, que envolvem desde a renda e o sentimento de ser o ‘dono do próprio negócio’, até as razões de ele abandonar o trabalho no campo, que podem estar relacionados ao pouco incentivo dos pais ou a ilusão de uma vida melhor na cidade”, observa Müller. Para o extensionista da Emater/RS-Ascar trabalhar essas questões para atender as demandas e os anseios dos jovens, deve ser sempre prioridade.

Além de agricultores, participaram do Encontro o prefeito de Westfália, Otávio Landmeier, a vice-prefeita, Evanete Horst Grave, a presidenta do STR, Liane Brackmann e o supervisor da Emater/RS-Ascar, Álvaro Mallmann, além de secretários, vereadores e representantes de entidades ligadas ao setor. Landmeier valorizou a iniciativa e o trabalho em parceria entre as diversas instituições, com vistas a olhar mais de perto para o jovem rural. “Como gestores sabemos das dificuldades enfrentadas pelo setor primário, devendo estar sempre ao lado dos produtores na promoção de boas políticas públicas para o meio rural”, comentou Landmeier.

Texto: Ascom Emater