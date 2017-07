Westfaliana é classificada para etapa regional do Concurso Oratória nas Escolas

Westfália estará representada, no próximo sábado, dia 22 de julho, na etapa regional do Concurso Oratória nas Escolas, promovido pela JCI Brasil. Após vencer o Concurso Municipal de Oratória, em 2016, a estudante do 9º Ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Vila Schmidt, Stefani Raiane Eggers, de 14 anos, foi selecionada pela JCI Lajeado para representar a organização na próxima fase, que ocorrerá na cidade de Venâncio Aires.

Neste ano, o concurso tem como tema “O que é ter sucesso na vida?”. O objetivo do Oratória nas Escolas é, além de estimular a prática de falar em público, oferecer aos jovens estudantes a oportunidade de conhecimento, reflexão e conscientização sobre a responsabilidade e compromisso de cada um em relação ao tema proposto. Em Venâncio Aires, a estudante westfaliana disputará, com adversários gaúchos, vaga para a etapa nacional, que ocorrerá durante a Convenção Nacional da JCI Brasil.

Conquista e responsabilidade

Por meio do Concurso Oratória nas Escolas, jovens estudantes podem formar uma consciência crítica em relação ao tema. Neste caso, o sucesso. Stefani começou a trabalhar o seu texto no mês passado. “Fiquei sabendo da classificação para a etapa regional em maio, através da diretora Elaine Cristina Schröer Kohl. Em junho comecei a me dedicar ao meu texto. Depois da primeira versão, a professora Rosvita Ahlert passou a me auxiliar e apontar algumas mudanças. A partir de então, fomos construindo juntas”, salienta a estudante que, na segunda-feira, dia 17 de julho, fez sua apresentação aos professores da rede municipal de ensino.

A representante westfaliana revela que ficou surpresa com a notícia e não esperava haver uma segunda etapa. Até a fase regional, Stefani ainda pretende fazer alguns ajustes no texto e, depois, se dedicar integralmente aos treinos. “Me classificar para a próxima etapa é uma grande conquista. E responsabilidade também, pois representarei o Município e a JCI Lajeado”, enaltece a jovem.

Em Westfália, o Concurso Municipal de Oratória passou a ser uma realização da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto (SMEC). No ano passado, o tema foi: “Estudar é fundamental para melhorar o mundo! Você também acredita nesta ideia?”, oportunidade em que Stefani Eggers foi a vencedora. Mas, conforme a estudante, esta não foi sua primeira participação. “Em 2015 participei pela primeira vez e estava bastante nervosa. Na segunda vez, no ano passado, já me sentia muito mais segura e tranquila. E, por consequência, consegui ganhar o concurso”, observa Stefani, garantindo que dará o seu melhor para representar Westfália no próximo sábado.

Desenvolvendo e aprimorando a oralidade

Conforme a secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Elisangela Schneider Wiethölter, na era da tecnologia, expressar-se e transmitir o conhecimento é uma habilidade não apenas desejada, mas necessária. “O Concurso de Oratória é uma possibilidade de o aluno desenvolver e aprimorar a oralidade, que, embora estimulada em outras ocasiões, é coadjuvante da escrita, que impera no cotidiano escolar”, enaltece.

Para Elisangela, é gratificante acompanhar o desenvolvimento e o crescimento de cada um dos participantes. “É esta a função primeira da escola: oportunizar desafios que levem o aluno a aprimorar-se como sujeito crítico e desenvolver suas habilidades”, pontua a secretária.

Texto: Ascom Westfália