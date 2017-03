Workshop Abrindo a Cabeça do Consumidor debate o marketing fora do sério

Em uma realidade cada vez mais flexível, na qual as pessoas se sentem independentes e livres, ter uma estratégia própria e saber antecipar o movimento dos comportamentos é fundamental para que as empresas sejam dinâmicas e se diferenciem no mercado. Com o objetivo de mostrar a importância de expressar informações com competência para que se desperte interesse pelo conteúdo, o Reload Sindilojas Festival apresenta Martin Haag no workshop Abrindo a Cabeça do Consumidor. Destinado a quem trabalha com produtos sensíveis às motivações de consumo ou lida com decisões de comunicação, conteúdo e contextos, o painel vai abordar tendências de varejo e insights para um marketing fora do sério.

Mestre em Administração de Marketing, Haag é fundador da City, um instituto especializado em análise e interpretação de comportamentos de consumo e adoção de inovações, no qual desenvolve projetos de produção de informação e auxilia empresas a ganharem eficiência e sustentabilidade na gestão. Segundo ele, as ações de marketing devem ser adequadas à realidade do consumidor, com metáforas corretas e representações ligadas ao emocional, pois uma comunicação eficaz pressupõe que as pessoas encontrem significados naquilo que lhes impacta. O profissional também ressalta a necessidade de se avaliar e atualizar os modelos de negócio, levando em consideração a concorrência e a margem de lucro dos produtos, principalmente em tempos de economia em rede. “Antes, tudo tinha que passar por canais concentrados. Agora, produzimos os mesmos efeitos e de maneira distribuída”, afirma Haag, destacando que esse sistema “tornou possível as transações numa escala que funciona em outra lógica”.

O Reload Sindilojas Festival acontece terça-feira (21 de março), a partir das 12h, no Clube Tiro e Caça, em Lajeado. Com proposta multidisciplinar, tem como tema principal o incomum e debaterá varejo, marketing, RH, sustentabilidade, arquitetura e gastronomia, oferecendo também Food Trucks, música, pilates no solo e Espaço Kids.

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.reloadsindilojas.com.br ou na sede do Sindilojas Vale do Taquari (Rua Borges de Medeiros, 475 – Sala 201 – Lajeado), com valores entre R$ 30 e R$ 140, dependendo se a pessoa é associada e de quantas atrações deseja participar. O workshop Abrindo a Cabeça do Consumidor tem como patrocinador especial Adoka Propaganda e Jornal A Hora, e pode ser conferido com um investimento de R$ 30 para associado e R$ 48 para o público em geral. O evento é uma realização do Sindilojas VT e tem o patrocínio de SafeWeb, Sicredi, Imojel e Corsan, com o apoio de Fecomércio Sesc/Senac, Sebrae e Prefeitura de Lajeado.

Texto: Ascom Sindilojas