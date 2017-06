XIV Notte Italiana será no dia 24 de junho

Está definida a programação da XIV Notte Italiana, jantar beneficente promovido pelo Hospital Santa Isabel (HSI), em parceria com a Prefeitura. A festa ocorre anualmente e já é conhecida na região por sua característica tipicamente alusiva às origens da maioria da população de Progresso. Oferece atrativo cardápio da cozinha italiana, bem como vinhos e bebidas inclusos no ingresso que, neste ano, foi estipulado em R$ 80 reais no HSI.

A tradicional Notte Italiana é um dos principais eventos da cidade e promove a divulgação do Município em nível estadual, trazendo visitantes de diversas cidades da região e da capital do Estado. O Ginásio Poliesportivo da Escola São Francisco, onde acontece o evento, deverá ser transformado em uma cantina com capacidade para cerca de 600 pessoas. Haverá Show Musical com o Grupo Adam

Programação:

18h – Aperitivos (salame, copa, queijo, grostoli, torta seca de milho e pães italianos).

20h – Sopa de capeletti com pien.

21h – Bifê: Bigoli; Tortéi (pastel de moranga cozido); Lasanha; Polenta; Galinha ao molho; Frango assado; Costelinha suína; Fortaia (salame, queijo e ovos); Couve refogada com bacon; Salada (radiche com bacon, pepino e cebolinha em conserva); Pães (milho, trigo e cuca); Sobremesa (sagu, creme e doce de abóbora); Café e chás; Durante toda noite serão servidos vinhos, refrigerantes e água mineral à vontade.

A partir das 18h, haverá degustação de graspa. Os demais aperitivos, mesmo após o jantar, continuaram a ser servidos na mesa ao longo de toda noite, assim como os vinhos, refrigerantes e água mineral.

