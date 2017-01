Zé Ramalho se apresenta em março na Univates

Dono de uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira (MPB), Zé Ramalho se apresenta no Teatro Univates no dia 9 de março, a partir das 21h. Aos 67 anos, o cantor paraibano é conhecido pela mistura, em seus trabalhos, de elementos da cultura nordestina (cantadores, repentistas e rabequeiros) e da Jovem Guarda (de artistas como Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Golden Boys).

O músico também mescla a sonoridade dos Beatles e a rebeldia dos Rolling Stones, Pink Floyd, Raul Seixas e, principalmente, de Bob Dylan em suas letras. Há ainda elementos da mitologia grega e de histórias em quadrinhos nas músicas, interpretadas pelo cantor com um tom profético.

Zé Ramalho possui dezenas de álbuns lançados em mais de 40 anos de carreira, além de diversas colaborações com grandes nomes da música nacional e versões próprias para canções de amigos e artistas internacionais. Seu primeiro disco foi “Paêbirú” (1975), uma parceria com Lula Côrtes. A estreia solo foi três anos depois: “Zé Ramalho” tinha alguns dos principais sucessos da carreira do paraibano, como “Avohai”, “Chão de Giz”, “Vila do Sossego” e “Bicho de 7 cabeças”. No seu segundo álbum solo, em 1979, lançou “Admirável Gado Novo” — música que voltaria às paradas de sucesso em 1996 como tema da novela “Rei do Gado”.

O show é realizado pela Morphine Produções e Univates. A venda de ingressos, que variam de R$ 100,00 a R$ 300,00, ocorre na bilheteria do Teatro Univates ou pelo site da Blueticket (www.blueticket.com.br). O horário de atendimento da bilheteria durante o período de recesso acadêmico na Instituição — de 19 de dezembro a 10 de fevereiro — é de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 12h e das 13h às 19h. Mais informações podem ser consultadas pelo telefone (51) 3714-7000, ramal 5944, ou pelo e-mail bilheteria@univates.br.

Serviço:

O quê: Show de Zé Ramalho na Univates

Quando: dia 9 de março, a partir das 21h

Ingressos: na bilheteria do Teatro Univates e pelo site Blueticket.com.br

Investimento: de R$ 100 a R$ 300, conforme o local no teatro

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Univates